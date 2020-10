«La fin des faibles» : Pierre-Yves Lord animera une compétition de rap

Pierre-Yves Lord sera l’animateur de «La fin des faibles», volet québécois de la compétition de rap End Of The Weak, que Télé-Québec diffusera en huit épisodes, deux fois par semaine, en mars prochain, dans le cadre du Mois de la francophonie.

Existant depuis 2000 et se déployant dans une quinzaine de pays, le concours international End Of The Weak est une tribune incontournable du monde du rap. Au Québec, l’événement a lieu depuis 10 ans, mais ça sera la première fois qu’il sera présenté à la télévision, dans une production d’Urbania.

Les participants à l’émission devront faire étalage de leur amour pour la langue française à travers une série de cinq épreuves emblématiques de End Of The Weak (texte libre, a capella, improvisation avec objets, MC contre DJ et cercle (cypher)).

Ils seront évalués par un trio de juges, formé de Koriass, Sarahmée et Souldia, trois des visages les plus en vue du rap québécois actuel, sur des critères tels que la qualité des textes, la créativité, la présence scénique, le débit et l’interaction avec l’environnement (juges, DJ, public et caméra). Un juge invité, différent à chaque épisode, sera convié à commenter les prestations des concurrents et concurrentes et à leur prodiguer quelques conseils.

On peut déjà soumettre sa candidature pour prendre part à «La fin des faibles» si on croit avoir l’étoffe du meilleur rappeur ou de la meilleure rappeuse francophone. Les 16 artistes sélectionnés pour la compétition seront choisis lors d’auditions filmées à Montréal, Québec et Gatineau à la fin novembre.

Au terme de l’aventure, le ou la gagnant(e) remportera une bourse pour la production d’un vidéoclip, de même qu’un voyage pour participer à l’édition internationale de End Of The Weak. Pour informations : lafindesfaibles.telequebec.tv.