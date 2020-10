Le dernier tour de piste

Régis Lévesque a complété son dernier tour de piste à 22 h 19, mardi. Il était assommé par la maladie et la morphine qu’Annie, sa fille infirmière auxiliaire, lui donnait trois fois par jour.

Des doses qui lui permettaient de supporter la douleur, mais qui le laissaient conscient.

À 22 h, Régis « dormait », mais le réflexe de ses sourcils quand sa fille ou Daniel son fils lui parlaient montrait qu’il entendait leur voix.

Mardi soir, Annie sentait bien que son vieux grincheux de père était sur le point de « promoter » son grand départ. Ça faisait déjà plusieurs jours qu’elle et son frère se répétaient que Régis était en train d’établir un record Guinness. Toffe de même, ça se pouvait pas.

Elle a contacté sa sœur Josée qui vit en Équateur, et les deux femmes ont veillé le sommeil de leur père. Josée l’accompagnait via FaceTime. Elle était penchée sur lui quand il a eu un dernier profond soupir et qu’il est parti. Réflexe d’infirmière sans doute, elle a regardé l’heure : 22 h 19.

Elle a appelé son frère Daniel pour le prévenir. Daniel était venu faire ses adieux à Régis deux jours plus tôt.

« Je lui ai parlé. Je lui ai dit : “Le père, tu t’es assez battu. Va te reposer” », me racontait-il hier matin.

Daniel n’était pas branché comme sa sœur parce que l’internet ne se rend pas à sa résidence proche de la frontière américaine. Aussi plate que ça.

Vague d’amour

Le dernier tour de Régis a commencé quand je l’ai rejoint à sa chambre d’hôpital pendant le grand confinement. Les deux pages dans Le Journal, selon Annie, ont été un formidable déclencheur d’une grande vague d’amour.

Elle, en tous les cas, est allée chercher son père à l’hôpital et lui a consacré les six derniers mois de sa vie.

« On est allé au camping pendant l’été, je l’ai emmené à la plage où c’était plein de belles filles, on s’est fait des beaux feux pis on a jasé en regardant les flammes et en écoutant les étincelles. Il était heureux. Ses amis, Gilles Proulx, Ménick, Michel Beaudry, Laurent Poulin et plusieurs autres sont venus le voir. À la fin, il se battait pour simplement respirer, mais il avait une incroyable tête dure. Je lui disais : “Vieux grognon, que c’est qui va te faire bougonner aujourd’hui ?” » raconte Annie en riant malgré sa peine.

Un beau dernier tour. Pour qu’il ne se sente jamais seul, Régis a passé toutes ses nuits des derniers mois en partageant la chambre de son petit-fils Éloyk, qui, à 12 ans, a pu connaître quelques-unes des histoires invraisemblables de son grand-père.

Éloyk doit avoir la tête pleine...

Politiquement incorrect

Le jeune Régis Lévesque n’aurait pas eu le droit d’exister en 2020. Il pariait trop à Blue Bonnets, il sacrait trop et il ne parlait pas anglais. En plus, il était authentique et savait se mettre en colère. Toutes des choses interdites de nos jours.

En plus, il se foutait de la télévision. Il ne croyait pas une miette que la télévision, un jour, pourrait faire vivre la boxe.

Pour lui, rien ne valait une bonne bagarre entre deux locaux, surtout si un des « locaux » venait de Toronto comme Eddie Melo ou Nick Furlano. Et surtout quand ils livraient des trilogies contre Fernand Marcotte, Jean Lapointe ou Gaétan Hart.

blue bonnets

Les légendes de Régis Lévesque ont été racontées cent fois. Ceux qui ont vu et surtout lu ces pages de publicité qu’il écrivait lui-même dans Le Journal de Montréal ne les ont jamais oubliées. Honnêtement, c’était délirant.

Mais ça pognait.

Il faisait 8000 $ de profits un lundi soir au Centre Paul-Sauvé et il allait les perdre le mardi soir à Blue Bonnets. Avec un petit mille d’extra emprunté à une connaissance.

Régis organisait une autre soirée pour se refaire. Il mettait encore un beau 4000 spectateurs dans le centre, faisait un profit et allait le reperdre à Blue Bonnets.

Dans le fond, les courses de chevaux nous ont valu une couple de grandes soirées de boxe. Fallait tout le temps se refaire.

Mais Régis a été aimé. Pierre Foglia, Pierre Gobeil, Jacques Beauchamp, Jean-Paul Chartrand au Dimanche-Matin en ont pris soin. Gobeil, Beauchamp et Chartrand en lui réservant de l’espace dans les pages de leurs sections de sports. Foglia en écrivant. Régis est chanceux, Foglia a écrit sur lui. C’est toujours un grand privilège.

Je suis content d’avoir contribué à ce dernier tour. Bien humblement.

Tyson Fury choisira son adversaire

Simon Kean se retrouve dans une étrange position. En réalité, Eye of the Tiger Management a complété hier ses négociations avec MTK Global. Camille Estephan a parlé longuement avec Bob Yalen, le président de MTK, et les derniers détails font l’objet d’une entente.

Mais il y a un gros hic. En parallèle, MTK Global a négocié avec les promoteurs d’un autre boxeur. Probablement Agit Kabayel, un Allemand d’origine kurde. Un bon boxeur avec une fiche de 20-0.

Mise en forme

Tout indique que c’est maintenant Tyson Fury lui-même qui va décider de son adversaire pour ce combat de mise en forme.

Si c’est vraiment Kabayel comme le veut la rumeur, cette histoire déjà capotée deviendrait complètement farfelue.

Simon Kean et Agit Kabayel se sont connus au camp d’entraînement de Hughie Fury, le cousin de Tyson, il y a deux ans et demi...

Qui Tyson Fury va-t-il choisir ?

DANS LE CALEPIN | Dans le monde des calinours, les ordinateurs prennent bien des décisions. Qui se préoccupe encore de choses aussi dépassées que le talent, le cœur et les couilles chez un lanceur de baseball ? Kevin Cash, le gérant des Rays-Expos, a suivi les ordres de son ordi et a sorti du match un Blake Snell, qui était dominant. Nos demi-Amours ont perdu. Don Drysdale ou Bob Gibson auraient mis leur poing dans la face du gérant qui aurait voulu les sortir d’un match dans les mêmes conditions.