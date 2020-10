Les joueurs de l’Océanic excités de renouer avec l’action

Après une pause forcée par la pandémie de la COVID-19 qui a paralysé les activités de toutes les équipes québécoises du circuit Courteau depuis le 14 octobre, les joueurs de l’Océanic sont excités de renouer avec l’action pour un programme double vendredi et samedi face au Drakkar, à Baie-Comeau.

«Nous nous sommes entraînés très fort depuis deux semaines. Nous allons remporter notre première victoire en fin de semaine», a lancé l’attaquant de 19 ans, Mikaël Martel, qui affectionne les affrontements face au Drakkar. «Il y a une belle rivalité avec eux. Nous avons plusieurs absents, mais ceux qui sont là sont motivés», a assuré le solide gaillard qui devrait être utilisé dans une nouvelle facette du jeu en fin de semaine. «Serge m’essaie en avantage numérique. Je dois me placer devant le filet adverse et je vous assure que personne ne me tassera de là».

Belliveau prêt à répondre aux attentes

Même son de cloche du côté d’Isaac Belliveau. «Nous sommes prêts à compenser pour les absents. Nous sommes excités de recommencer à jouer des matchs», a indiqué le défenseur répertorié avec la cote B pour le prochain repêchage de la LNH. «Mon objectif est de grimper dans le classement», a ajouté celui qui se dit conscient que ses performances à sa première saison, l’an dernier, créé des attentes élevées pour cette saison.

Sans Zachary Bolduc et Nathan Ouellet

L’Océanic devra se passer de son centre numéro un, Zachary Bolduc, pour quatre semaines. L’attaquant de 17 ans a subi une appendicectomie lundi dernier. Le capitaine Nathan Ouellet ne fera pas non plus le voyage sur la Côte-Nord. Il n’a pas pratiqué depuis l’arrêt des activités en raison d’une blessure à l’aine.

«Nous sommes décimés en attaque avec en plus l’absence de nos Européens (Adam Raska et Alex Lazarev, deux attaquants). Nous allons devoir utiliser des défenseurs comme attaquants. Je suis vraiment content de la qualité des entraînements de cette semaine. L’intensité était élevée même si nous n’étions souvent que 15 joueurs sur la glace. Les joueurs veulent jouer. On va prendre ça un match à la fois et voir ce qui nous attend après la fin de semaine», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’absence de Ouellet signifie que le défenseur de 20 ans, Anthony D’Amours disputera un 3e match cette saison. Avec Justin Bergeron, Belliveau et Zachary Massicotte, ils forment l’un des meilleurs quatuors à la ligne bleue dans la LHJMQ.