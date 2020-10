Parcomètres gratuits: le maire trouve «ridicule» et «idiot» l'idée d'imiter Montréal

Régis Labeaume estime «ridicule» et «idiot» d'imiter Montréal et de rendre les parcomètres gratuits la fin de semaine partout au centre-ville, tel que le propose l'opposition.

«C'est totalement ridicule de comparer les centres-villes de Montréal et de Québec. C’est «idiot», a réagi le maire de Québec, jeudi.

Selon lui, le centre-ville de la métropole est «mort» en ce moment, alors qu'il reste de la vie à Québec. «On parle de deux planètes différentes.»

Le maire préfère laisser les sociétés de développement commercial (SDC) décider des mesures qu'elles veulent voir implanter sur leurs artères. Il dit avoir des discussions constantes avec elles et souligne que certaines ont émis la crainte que des espaces gratuits soient occupés à longueur de journée par des résidents et des travailleurs, laissant ainsi peu de places pour les clients.

15 minutes

La Ville a mis en place à cet effet des espaces gratuits de 15 minutes pour permettre aux clients de venir chercher des mets à emporter, soutient-il.

L'idée des parcomètres gratuits avait été soulevée par le chef de l'opposition, Jean-François Gosselin.

Celui-ci trouvait à propos que Québec s'inspire de Montréal, qui a adopté cette mesure. «La gratuité des parcomètres la fin de semaine, c’est pour aider nos commerçants et donner une chance à nos citoyens pour les aider, avait-il soutenu mardi. Si c’est bon pour Montréal, c’est certainement bon pour Québec.»

Aux SDC de décider

On n'appliquera pas la même solution à toutes les rues, réplique Régis Labeaume. La décision reviendra aux SDC. Et si certaines désirent aller en ce sens, la Ville est prête à le faire et même à se priver de revenus, dit-il. «On est totalement ouverts, mais il faut faire attention de penser que c’est la solution miracle», prévient-il.