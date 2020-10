Télé en pandémie, public aux aguets

Les téléspectateurs seraient-ils devenus la nouvelle police des règles sanitaires ?

Au début du mois d’octobre, quand Montréal est passée en zone rouge, TVA a commencé à recevoir des commentaires concernant La Tour, son nouveau talk-show. Certaines personnes reprochaient à Patrick Huard d’enfreindre les directives gouvernementales en recevant des gens dans son appartement.

En vérité, La Tour n’est pas tournée chez Huard, mais plutôt au troisième sous-sol de TVA à Montréal, dans un décor de loft censé représenter le domicile de l’animateur. L’illusion était visiblement parfaite pour plusieurs.

Les émissions de bouffe sont aussi scrutées attentivement. Les justiciers des gouttelettes envoient notamment des messages pour savoir pourquoi on goûte aux plats cuisinés sans masque.

Or, il n’en est rien. Dans Savourer avec Geneviève O’Gleman, les assiettes préparées sans masque sont mises au rancart. Celles qu’on déguste en ondes sont cuisinées hors caméra avec masque.

Photo courtoisie, Karine Dufour

Rappels systématiques

C’est pour éviter un déluge de commentaires du genre que certains animateurs répètent – presque systématiquement – qu’ils respectent les consignes du gouvernement concernant la distanciation, etc. Patrice L’Écuyer en fait souvent mention à Silence on joue ! à Radio-Canada.

Chaque jour, il prend le temps de dire qu’ils désinfectent les accessoires utilisés durant les jeux.

L’été dernier, à Bonsoir Bonsoir!, Jean-Philippe Wauthier effectuait également des rappels quotidiens concernant Julie Lamontagne et Tony Albino.

« Après chaque émission, plein de gens écrivaient pour dire : “Vos musiciens sont trop collés !”, révèle la multi-instrumentiste Julie Lamontagne au Journal.

Jean-Philippe devait tout le temps répéter qu’on formait un couple parce qu’il y avait du monde qui s’inquiétait qu’on était trop proches. »

Loin d’être fini

On n’a pas fini d’entendre ces mises au point. Plus tôt cette semaine, au Premier Gala de l’ADISQ à Télé-Québec, Pierre Lapointe a souligné que « toutes les règles » avaient été respectées.

À Occupation Double, on diffuse régulièrement des bandeaux pour indiquer que Jay Du Temple demeure à deux mètres des candidats. Et durant les rassemblements, on emploie la même technique pour réitérer qu’il faut éviter « tous types de rassemblements, partys, soirées entre amis ».

« Pour nous, c’est important de montrer l’exemple, de faire notre part de sensibilisation », note Dominique Gagnon, chef des communications chez Bell Média.