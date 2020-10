Vietnam: Au moins 21 morts au passage du typhon Molave

Au moins 21 personnes ont péri et des dizaines d’autres étaient portées disparues jeudi après le passage dans le centre du Vietnam du typhon Molave, qui a provoqué des glissements de terrain et des dégâts parmi les pires dans le pays depuis plusieurs années.

La tempête a balayé mercredi la zone, provoquant d’intenses précipitations dans une région déjà touchée par des semaines d’inondations.

Des centaines de secouristes s’efforçaient jeudi de retrouver les survivants sur les sites des glissements de terrain, mais leur tâche était compliquée par les épaisses couches de boue et les arbres arrachés.

« Mes deux filles ont été extraites de la boue par des voisins », a déclaré à l’AFP Ho Thi Ha, 28 ans, tandis qu’à proximité, l’une d’elles, My, 4 ans, hurlait de douleur à cause d’une blessure à la jambe. « Mais mon père est mort et je n’ai plus rien. Tout est enseveli. »

AFP

Dix-neuf corps ont été retirés de la boue dans trois villages particulièrement meurtris dans la province de Quang Nam, rapportent les médias officiels. Les autorités ont fait état de 45 autres personnes probablement ensevelies.

Des militaires utilisaient de leur côté des bulldozers pour permettre un meilleur accès à deux des villages sinistrés.

Deux autres personnes ont péri auparavant alors qu’elles tentaient de protéger leurs maisons du typhon, qui est la quatrième tempête à frapper ce mois-ci le Vietnam.

Les autorités avaient évacué 375 000 personnes avant l’arrivée du typhon, ordonné la fermeture des écoles et des plages et annulé nombres de vols.

Le typhon a touché terre au sud de Danang, accompagnée de vents soufflant à 145 km/h, avant d’être rétrogradé jeudi en tempête tropicale.

Près de 90 000 maisons ont eu leur toit arraché, et beaucoup ont été détruites, selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

AFP

Par ailleurs, des hélicoptères et des navires de la marine ont été déployés jeudi pour retrouver deux bateaux transportant 26 pêcheurs qui étaient portés disparus.

Le typhon, qui a aussi fait 16 morts et détruit nombre de maisons aux Philippines, a frappé le Vietnam après plusieurs semaines de graves inondations et glissements de terrain qui ont fait 130 morts et endommagé ou détruit plus de 310 000 habitations.

Le Vietnam est régulièrement touché par des catastrophes naturelles pendant la saison des pluies entre juin et novembre, notamment les provinces côtières du centre du pays, mais les tempêtes se sont aggravées ces dernières années.