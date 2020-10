BÉRARD LABRIE, Jocelyne



Au CHUM, le 26 octobre 2020, est décédée à l'âge de 74 ans, Jocelyne Bérard, épouse de Marc-André Labrie, fille de feu Ovila Bérard et feu Aurée Salvail, domiciliée à Brossard, jadis de St-Germain-de-Grantham.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marco, Chantal (François-Xavier Souvay), Sébastien, ses petits-fils: Gabriel, Jacob Souvay; ses frères: Marc (Rose-Marie Labrie) et Michel (Diane Trépanier); ses beaux-frères, belles-soeurs, ses deux filleules: Annie Bérard et Geneviève Labrie, et de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 31 octobre 2020 de 8h30 à 10h au complexe:245, RUE STE-THÉRÈSESAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAMTél : 819-472-3730 www.jndonais.caLigne info-décès 819-477-5924Les funérailles seront célébrées, avec la famille et amis seulement, en l'église de St-Germain-de-Grantham à 11h, en respect des consignes de la Santé publique. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.La pandémie nous empêchant de commémorer la vie de Jocelyne avec toutes les personnes qui aimeraient y participer, un événement sera organisé lorsque la situation le permettra.La famille tient à remercier le Dr Normand Blais et toute son équipe au CHUM.Au lieu de fleurs, la famille suggère de faire un don pour le défi Respire de l'Institut du cancer de Montréal.