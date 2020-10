DAOUST, Réjean



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Réjean Daoust. Il s'est éteint à la maison le 27 octobre 2020 à 13h20, entouré de sa famille suite à un combat de 3 ans contre le cancer de la prostate. Il a choisi de recourir à l'aide médicale à mourir pour mettre fin à ses souffrances.Il laisse dans le deuil, son épouse, Lise Ferland, ses enfants François (Nancy), Nathalie et Nicolas, sa petite-fille Angie, ses soeurs Andrée et Carole, son frère Yvon, ses cousins, cousines, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces.La famille vous invite à venir vous recueillir au salon funérairele 31 octobre prochain de 13h à 17h. Suivra une célébration liturgique. Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires.Au lieu de fleurs, donnez en ligne à la fondation de votre choix pour le cancer de la prostate (Movember/ Procure). Des dons seront également récoltés sur place.