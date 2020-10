Australie: record de signatures pour une pétition contre la prédominance des médias de Murdoch

Sydney | Une pétition exigeant une enquête sur la prédominance en Australie des médias appartenant à Rupert Murdoch a recueilli 420 000 signatures.

Cette pétition a été lancée le 12 octobre par l'ancien premier ministre travailliste Kevin Rudd qui est régulièrement la cible des journaux détenus par News Corp, le groupe de presse appartenant à Rupert Murdoch.

Vendredi, l'appel à la création d'une commission d'enquête royale, chargée de se pencher sur l'influence du groupe en matière de diversité médiatique, avait rassemblé 420 695 signatures sur la page internet du Parlement dédiée aux pétitions.

Ce chiffre bat le précédent record atteint en 2019 par une pétition qui avait recueilli 404 538 signatures pour réclamer que le gouvernement déclare l'urgence climatique.

La pétition, qui peut être signée jusqu'au 5 novembre, sera ensuite soumise au Parlement.

Parmi les signataires figure un autre ancien premier ministre, Malcolm Turnbull, du parti libéral, évincé en 2018 lors un putsch interne au parti conservateur, soutenu par les journaux de M. Murdoch.

La branche australienne de News Corps, dont le siège social se situe à New York, est le plus grand groupe de presse du pays, possédant des journaux dans presque toutes les grandes villes mais également des chaînes de télévision et des magazines.

En lançant la pétition, M. Rudd a qualifié le groupe de «cancer de notre démocratie» qui exerce un véritable «monopole» sur la presse australienne.

«Ce pouvoir est régulièrement utilisé pour attaquer les opposants politiques et dans le monde des affaires en mélangeant opinion éditoriale et reportages», affirme la pétition.

«Ces faits érodent la liberté d'expression et sapent le débat public.»

M. Rudd, qui a été premier ministre de 2007 à 2010 ainsi que brièvement en 2013, a longtemps critiqué ce qu'il considère comme étant une campagne «vicieuse» menée par ces médias en faveur de la droite.

«Il n'y a plus de règles du jeu équitables», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter.

Malgré le nombre record de signataires de la pétition, il est peu probable que le gouvernement conservateur, qui bénéficie généralement d'un fort soutien des médias appartenant à M. Murdoch, donne suite à cette demande de création d'une commission royale.