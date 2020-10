Buffalo veut accueillir les Raptors

Le sénateur de l’État de New York, Timothy Kennedy, veut accueillir les Raptors de Toronto à Buffalo la saison prochaine et il prend les grands moyens pour y parvenir.

En effet, le politicien américain a récemment envoyé une lettre au commissaire de la NBA, Adam Silver, et au président des Raptors, Masai Ujiri, pour les convaincre que Buffalo serait le domicile temporaire parfait pour la formation torontoise.

Kennedy a suggéré à Silver et Ujiri d’utiliser le KeyBank Center, qui est également le domicile des Sabres de Buffalo, pour la présentation des matchs des Raptors.

«J’ai envoyé une lettre au commissaire de la NBA et au président des Raptors de Toronto pour les inciter à faire de Buffalo le domicile temporaire des Raptors en 2020-2021, si les restrictions à la frontière restent en place», a indiqué Kennedy, vendredi, en entrevue à Sportsnet.

«Nous continuons de composer avec une pandémie difficile et la frontière est fermée pour les voyages non essentiels. Ça a eu un impact terrible sur les Blue Jays de Toronto, qui ont fini par utiliser Buffalo comme domicile temporaire et ça a fonctionné magnifiquement», a rappelé Kennedy.

Les Blue Jays ont effectivement été en mesure de tirer le meilleur du Sahlen Field, qui est le domicile de sa filiale du niveau AAA, les Bisons de Buffalo.

«Toute notre communauté s’est ralliée aux Blue Jays, à qui nous avons déroulé le tapis rouge. En quelques jours, le Sahlen Field a été transformé d’un stade du AAA, dans les ligues mineures, en un vrai domicile du baseball majeur dont les Blue Jays pouvaient être fiers», a indiqué Kennedy, qui promet réserver le même traitement aux Raptors.

Le sénateur n’a toujours pas eu de réponse à son offre de la part de Silver et Ujiri.