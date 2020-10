GENDRON, Georges



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Georges Gendron survenu le 22 octobre 2020, à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Adelina Allard et ses enfants Ghislain (Régine) et Caroline; son ex-épouse, Louise Ménard; ses petits-enfants : Ludovic, Élias et Mila, ses frères et soeurs : feu Guy (Madeleine), Marcel (Pierrette), Liliane (Angelo), André, Michel (Johanne) et Diane (Mario) et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 7 novembre entre 17h30 et 18h30. Une prière liturgique sera prononcée au même endroit en privé.Au lieu de fleurs, nous vous invitons à faire un don en son honneur à l'Institut de cardiologique de Montréal.