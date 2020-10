Conséquences d’avoir un mari trop mou

Je suis mariée depuis 18 ans et nous avons deux enfants. Un garçon de 8 et une fille de 6 ans. Nous avons attendu pour démarrer notre famille parce que mon mari n’était pas certain de vouloir des enfants après avoir vécu au sein d’une famille où le père était absent, et quand il était là, lui et ses deux sœurs devaient obéir au doigt et à l’œil sous peine de sanctions appliquées par la mère qui faisait office de bourreau pour lui.

Ce préambule était important pour que vous compreniez ma situation. Mon mari n’exerce aucune autorité sur nos enfants. C’est eux qui décident de tout quand c’est lui qui les prend en charge. Imaginez le bordel pendant la pandémie ! C’est d’ailleurs pendant cette période que mes nerfs ont lâchés et que j’ai ressenti le besoin de l’obliger à changer de comportement avec les enfants.

Si je veux de la discipline, il faut que je m’en mêle. Donc je me retrouve tout le temps dans le rôle de la méchante qui ordonne ouqui punit. Vous avouerez que ce n’est pas l’idéal pour se faire aimer de ses enfants. Mais je n’ai pas le choix.

Son argument quand je lui signale sa mollesse avec les enfants,c’est de m’objecter qu’il a tellement détesté son enfance à cause de la sévérité de ses parents, qu’il ne veut rien faire pour leur ressembler. Pendant ce temps-là, c’est moi qui risque de me faire détester des miens, comme sa mère l’a été des siens. Quoi faire pour que mon mari comprenne que ses enfants ont besoin d’un vrai père et pas d’un copain ?

Anonyme

Vous avez raison de souhaiter qu’il change, parce que l’autorité familiale doit être partagée également entre les deux parents. Éduquer des enfants suppose une bonne cohésion entre eux, tant sur les règles à faire observer que sur la façon de le faire.Demandez à votre mari de se mettre à votre place pour évaluer les conséquences de son manque d’ardeur à bien jouer son rôle ? Il va vite constater dans quelle position inacceptable il vous met. Entre ce qu’étaient ses parents et ce que vous souhaitez instaurer dans votre famille, il y a un monde. Et ce n’est qu’avec sa collaboration active que vous atteindrez votre objectif.Pour le plus grand bien de vos enfants. Dans toutes les bonnes librairies il existe d’excellents livres susceptibles de vous inspirer.