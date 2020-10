COVID-19: 1108 nouveaux cas, dont 952 depuis hier, et 17 décès de plus au Québec

Le Québec enregistre, vendredi, 952 nouvelles contaminations et 18 décès de plus, pour un total de 104 952 cas confirmés et 6231 morts.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: COVID-19: autre bilan sous les 100 nouveaux cas à Québec

Il est à noter que la santé publique a ajouté au bilan 156 cas antérieurs au changement de système de données qui a eu lieu le 27 juillet dernier.

Sur les 18 décès enregistrés, quatre sont survenus dans les 24 dernières heures, 11 entre le 23 et le 28 octobre et trois à une date inconnue.

Un décès a été retiré du bilan puisqu’une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 OCTOBRE 2020

104 952 personnes infectées (+952, auxquels s'ajoutent 156 cas)

6231 décès (+18)

515 personnes hospitalisées (+6)

81 personnes aux soins intensifs (+3)

Les prélèvements réalisés le 28 octobre s’élèvent à 27 484, pour un total de 3 080 384

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 473 (+2)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 1163 (+63)

Capitale-Nationale: 8711 (+80)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 4330 (+95)

Estrie : 2666 (+46)

Montréal : 42 171 (+277)

Outaouais : 2421 (+50)

Abitibi-Témiscamingue : 248 (-)

Côte-Nord : 171 (-1)

Nord-du-Québec : 9 (-)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 896 (+20)

Chaudière-Appalaches : 3483 (+66)

Laval : 9233 (+62)

Lanaudière : 7217 (+121)

Laurentides : 6288 (+70)

Montérégie : 15 359 (+156)

Nunavik : 28 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 14 (-)

Hors Québec: 68 (+1)

Région à déterminer: 3 (-)

Total: 104 952 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 7

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 40

Capitale-Nationale : 304

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 222

Estrie : 40

Montréal : 3527

Outaouais : 42

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 1

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 26

Chaudière-Appalaches : 71

Laval : 710

Lanaudière : 230

Laurentides : 302

Montérégie : 704

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 6231 décès