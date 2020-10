Des nouvelles de moi et de Cuba

Je suis à Cuba depuis presque huit mois maintenant. Arrivé un six de mars, je devais repartir par le vol La Havane-Montréal-Béjing quinze jours plus tard, comme je le faisais depuis deux ans. Quelques jours après mon arrivée, la pandémie a été déclarée à l’échelle mondiale et le ciel aérien de Cuba s’est fermé. Résultat: je suis demeuré sur place, avec mes deux valises presque vides, dans mon appartement loué, dans le quartier du Vedado, au cœur de La Havane.

Au début, tout le monde pensait que cela allait durer un mois ou deux. Au pire, je serais de retour en juin, pour la saison du crabe et du homard. Cuba se mobilisait comme jamais pour livrer la guerre au nouveau coronavirus. Je n’avais jamais vu un tel effort de guerre, tout le peuple uni et respectant les consignes de sécurité. Je me sentais en sécurité.

Ici, à Cuba, la pandémie a connu plusieurs phases, selon l’évolution de la contagion. Les files d’attente devant les commerces, où l’on n’entrait plus qu’un par un ou par deux ou cinq, selon la surface intérieure, faisaient désormais partie du paysage quotidien. Je peux presque dire que j’y ai pris goût, puisque c’était la seule occasion de prendre un « bain de foule » et d’écouter la rumeur publique. Étant donné mon âge, que trahissaient mes cheveux blancs, j’avais droit à tous les égards et j’étais autorisé à passer en tête de la file d’attente. Je me suis fait de nombreuses amies. La pandémie avait ses bons côtés.

Il y a quelques semaines, on a commencé à jeter du lest et la rue a repris ses droits, en autant qu’on respecte les règles, comme le port du masque protecteur et la distanciation d’un mètre. Les restaurants de La Havane rouvrent peu à peu leurs portes, on sent une nouvelle soif de vivre, des chansons romantiques et sirupeuses comme je les aime tant se font entendre ici et là, les classes rouvrent d’ici quelques jours et les jeunes enfants, toujours bien vêtus, ont repris le chemin de la garderie tandis que leurs parents, eux, retournent au travail en empruntant les transports publics qui ont retrouvé leurs routes habituelles.

Pour ma part, il va bien falloir que je retourne au Québec lorsque les frontières aériennes de La Havane le permettront, mais je ne veux pas y revenir dans les conditions actuelles, avec presque mille nouveaux cas par jour (ici ça oscille entre 30 à 50) et plusieurs dizaines de décès dus à la pandémie. Je m’ennuie terriblement de mes enfants mais je ne peux pas me permettre de risquer ma vie. Patience.

Tourisme international

Pendant ces longs mois de vide touristique, Varadero, une des plus belles destinations sol et mer des Caraïbes, a été désertée, mais elle en a profité pour se refaire une beauté. Les premiers vols internationaux ont déjà commencé à arriver depuis quelques jours et une dizaine d’hôtels 4 et 5 étoiles vous attendent avec impatience. D’autres seront en opération au fur et à mesure de la demande.

Toutes les mesures de sécurité sanitaire ont été prises pour protéger aussi bien les touristes que le personnel hôtelier et chaque hôtel possède son équipe médicale spécialisée. N’ayez donc aucune crainte.

Vous savez bien, si vous êtes des habitués de Varadero, que les Québécois sont fort appréciés, parce qu’on vous sait respectueux, généreux et joviaux. N’hésitez pas à préciser que vous n’êtes pas des Canadiens, mais bien des Québécois. Qu’il y a deux Canadas bien différents, un anglais et un français, qui s’appelle le Québec. C’est un long travail, mais les Cubains sont éduqués et ils nous comprennent rapidement lorsque nous prenons la peine de leur expliquer, en français, en espagnol et même en anglais, s’il le faut. Vous êtes nos premiers ambassadeurs du pays à venir.

N’hésitez donc pas à venir une ou plusieurs semaines à Varadero. Les Cubains ont énormément souffert de la pandémie ainsi que de cet arrêt brusque du tourisme international, d’autant plus que le président américain se fait chaque jour un peu plus machiavélique pour trouver de nouvelles manières d’étouffer l’île socialiste qui ne demande qu’à vivre en paix avec tous ses voisins.