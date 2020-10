Jordan Spence et les Wildcats freinent le Titan

En inscrivant son troisième but du match en prolongation, Jordan Spence a permis aux Wildcats de Moncton de vaincre le Titan d’Acadie-Bathurst par la marque de 7 à 6, vendredi soir, au Centre régional K.C. Irving.

Par le fait même, les Wildcats ont infligé un premier revers en six matchs au Titan.

Philippe Daoust a également connu un fort match pour les visiteurs en obtenant quatre mentions d’aide. Francis Langlois a, quant à lui, touché la cible à deux reprises.

À Charlottetown, le défenseur québécois William Trudeau a récolté quatre points dans la victoire de 7 à 1 des Islanders face aux Mooseheads de Halifax.

En plus d’enfiler son premier but de la saison, Trudeau a obtenu trois mentions d’aide. Son coéquipier Thomas Casey s’est aussi illustré en marquant ses sixième et septième buts de la saison.

Pour sa part, Cédric Desruisseaux a renforcé son avance en tête du classement des meilleurs marqueurs du circuit Courteau en inscrivant son 10e but de la campagne.

Le gardien Jacob Goobie a repoussé 26 tirs dans la victoire, la quatrième consécutive des Islanders.

À Saint John, Shawn Element a touché la cible en prolongation pour procurer un gain de 5 à 4 aux Eagles du Cap-Breton face aux Sea Dogs.

Element a également obtenu une mention d’aide sur l’un des deux buts de Ryan Francis.