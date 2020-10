La Fondation Laurent Duvernay-Tardif et des souvenirs de Régis Lévesque

La Fondation Laurent Duvernay-Tardif est fière de pouvoir compter sur la Banque Nationale comme un partenaire de premier plan pour les trois prochaines années. Mon bon ami Régis Lévesque, l’un des plus grands promoteurs de boxe, nous a quittés pour un meilleur monde. Permettez-moi de partager avec vous quelques photos souvenirs de Régis.

Photos courtoisie Vincent Ethier, Pascale Vallée

La Banque Nationale a fait don de 100 000 $ à la Fondation LDT, dont la mission est d’accompagner et d’inspirer des milliers de jeunes dans la recherche de l’équilibre entre sports, arts et études. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, est en compagnie de Laurent Duvernay-Tardif.

Thi Be Nguyen et Sylvie Pichette, de la Banque Nationale, ainsi que Marie-Christine Boucher, directrice générale de la Fondation LDT, sont entourées de Louis Vachon, président et chef de la direction, Banque Nationale, de Laurent Duvernay-Tardif et d’Éric Bujold, Gestion privée 1859, Banque Nationale.

Thi Be Nguyen, directrice Bureau de la présidence et dons majeurs, Banque Nationale, était enchantée de porter la bague du Super Bowl sous le regard de Laurent Duvernay-Tardif, gagnant du Super Bowl.

Le regretté Régis Lévesque est entouré de Fernand Marcotte, qui a affronté Sugar Ray Leonard, de son fils, Daniel Lévesque, de Gaétan Hart, qui a livré un duel pour le Championnat du monde face à Aaron Pryor, et de Georges Cherry.

Un jour, je décrivais un match des Expos et soudainement Régis Lévesque est apparu dans le studio. Il regarde mon permis de conduire en me disant, utilisant un mot des outils de l’Église, tu as bel et bien un « D » dans ton nom ! Régis Lévesque est en compagnie de son petit-fils Éloyk et sa fille Annie.

Un trio dynamique qui a fait partie du monde de la boxe et des courses pendant de nombreuses années était composé d’Alcide Sauvé, qui célébrera bientôt son 93e anniversaire, ainsi que ses grands amis qui nous ont quittés, Guy Émond et Régis Lévesque, qui ne seront jamais oubliés.

Michel Beaudry, grâce à ton immense talent d’imitateur, assure-toi que les gens se souviendront toujours de Régis Lévesque. Bonsoir mon Régis !