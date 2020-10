L'Amérique latine et les Caraïbes dépassent le seuil des 400 000 morts

L'Amérique latine et les Caraïbes, région du monde comptant le plus de cas de COVID-19, ont dépassé vendredi le seuil des 400 000 morts du coronavirus, selon un décompte établi par l'AFP.

La région latino-américaine et caribéenne comptait 400 524 morts vendredi à 2h, Brésil en tête avec 159 477 décès depuis le début de l'épidémie.

Le Pérou, un des pays les plus touchés, a franchi de son côté le seuil des 900 000 cas de coronavirus.

Avec plus de 11,3 millions de cas et 400 000 morts, l'Amérique latine et les Caraïbes restent la région du monde la plus touchée par la pandémie.

Avec 212 millions d'habitants, le Brésil n'est dépassé que par les États-Unis pour le nombre de morts et occupe la troisième place dans le monde en nombre de cas, derrière les États-Unis et l'Inde.