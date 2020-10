Le fouet s'éclate

Mélanger, émulsionner, fouetter, mousser, incorporer, battre... Les utilisations du fouet en cuisine se multiplient, tout comme les formes que prend celui-ci.

Le secret des boucles

Photos courtoisie

Grâce à leur fil bouclé qui ne représente que 5 % de la surface d’une cuillère, moins d’effort et de temps sont nécessaires pour obtenir un mélange homogène, lorsqu’on utilise ces fouets danois. Dotés d’une poignée en bois de hêtre européen et d’un fil en acier inoxydable trempé formant trois boucles de diamètres différents, ces ustensiles sont pratiques pour concocter plusieurs types de pâtes, que vous soyez amateurs de pain maison, de biscuits ou de muffins, par exemple.

► leevalley.com > 11 $ (11 po), 12,90 $ (14 po) ou 21 $ pour les deux

Spirale de saveurs

Photo courtoisie

Fait en nylon résistant à une température de 410 °F, ce fouet Starfrit n’égratigne pas les poêles et les chaudrons. De plus, le revêtement antidérapant de sa poignée offre une prise très confortable. La spirale qu’il renferme permet d’obtenir le mélange voulu rapidement et sans trop se fatiguer, tout en maximisant l’apport d’air dans la préparation.

► arescuisine.com > 5,99 $

Design attrayant

Photo courtoisie

Ce fouet de la série Zwilling Pro, conçu par les designers de renommée internationale Matteo Thun et Antonio Rodriguez, attire l’attention. Ses fils en acier inoxydable de première qualité sont particulièrement flexibles et se chevauchent pour prendre la forme de gouttes. En plus de garantir les meilleurs résultats au moment de battre et de mélanger les ingrédients et aliments liquides et semi-liquides, ce design permet au fouet de tenir à la verticale, ce qui fait de lui un accessoire à la fois pratique et décoratif.

► arescuisine.com > 28 $

Et que ça mousse !

Photos courtoisie

Lorsque l’objectif de fouetter un liquide est de le faire mousser, comme c’est le cas pour le chocolat chaud, l’utilisation d’un molinillo permet d’obtenir la texture souhaitée. En faisant rouler l’ustensile rapidement entre ses mains, les anneaux de la tête sculptée battent le liquide sous la surface de façon à mélanger du chocolat dur dans de l’eau et à faire mousser les mélanges à base de poudre et de lait. Chaque unité fabriquée au Mexique se compose d’un seul

morceau d’aulne tourné et décoré de motifs pyrogravés. Laver à la main.

► leevalley.com > 19,95 $

Sauce savoureuse

Photo courtoisie

Il est très intrigant ce fouet conçu par Adamo, avec ses tourbillons métalliques et sa forme originale. C’est le compagnon idéal au moment de mélanger des sauces, puisqu’il permet de bien racler le fond de la casserole, d’aérer le mélange et d’incorporer tous les ingrédients.

► laguildeculinaire.com > 9,60 $