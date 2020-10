Mot en N: «Un mot complètement répugnant», dit Marlene Kennings de la Commission scolaire English-Montréal

La controverse autour du «mot en N» continue de faire couler de l’encre.

Marlene Kennings, fiduciaire de la Commission scolaire English-Montréal et ancienne députée pour le Parti libéral du Canada, a émis son point de vue en entrevue avec Sophie Durocher, vendredi, à QUB radio.

Mme Kennings s’est prononcée, entre autres, sur le livre de Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique, et la récente décision d’English-Montréal d’apposer un collant sur l’œuvre.

«On constate que ce livre contient ce mot-là. C’est un mot complètement répugnant. On a décidé de mettre un collant avec un texte expliquant pourquoi on a retiré cette partie du livre de travail et d’utiliser ce moment pour faire de l’éducation sur la discrimination systémique basée sur la race qui est institutionnalisée», a-t-elle expliqué.

