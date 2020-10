Vive préoccupation d’une grand-mère

J’ai deux enfants. Mon fils est de facture traditionnelle avec une femme et des jumeaux. Ma fille est d’une autre espèce. Elle n’a jamais eu de chum steady et n’en veut surtout pas. Mais elle songe à se faire faire un enfant par son meilleur ami. Je trouve ça effrayant ! Chaque fois qu’on en parle, je me pogne d’aplomb avec elle. Mais rien ne semble vouloir la faire changer d’idée. Selon elle, ça existe dans le monde d’aujourd’hui, et elle connaît très bien le futur père. Voulez-vous bien me dire à quoi ça rime cette mode-là? C’est déjà assez difficile de s’entendre en couple traditionnel pour élever les enfants, qu’est-ce qui va arriver à celui de ma fille ?

Inquiète au cube

J’ai choisi de jumeler votre lettre avec la précédente pour illustrer la difficulté d’être parent dans une famille traditionnelle. Imaginez le cran de plus en matière de risque, que peut représenter ce à quoi votre fille aspire ? Par contre, j’ai lu récemment que « ...effectivement, le couple traditionnel n’est plus l’unique modèle sur lequel repose la famille. Il existe désormais la coparentalité sous diverses formes », dont celle qu’envisage votre fille. Je vous invite à visiter le site «Partenariat de recherche Famille en mouvance » où vous trouverez plein d’informations à ce propos.