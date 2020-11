GÉNÉREUX, Maurice



À St-Hyacinthe, le 24 octobre 2020 est décédé Maurice Généreux à l'âge de 98 ans et 10 mois, époux de feu Léasse Bélanger.Il laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Jacques Simard), France, Hélène, Estelle (Jean Emond) et René (Guylaine St-Amour), ses petits-enfants : Christian, Joëlle, Gaëlle, Camille et Rosalie ainsi que ses arrière-petits-enfants : Eva, Taïka, Naomie et William.Il laisse également dans le deuil ses soeurs Laurette et Lucienne, ses filleules Agathe (Jean Vézina) et Mélissa (Jonathan Bélec) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.En raison de la pandémie, la famille se recueillera en toute intimité le vendredi 6 novembre 2020, au complexe funéraire :