SEDILLOT, André



Le 26 octobre, à l'âge de 91 ans est décédé André Sedillot, époux de feu Claire Beaulieu et père de feu Diane Sedillot.Outre sa conjointe Pauline Hébert, il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (feu Pierre), Claude (Marie-Claude), ses petits-enfants Maxime (Vanessa), Roxanne (Guillaume), son arrière-petite-fille Océanne, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 4 novembre 2020 de 9h à 11h à :6500 BOUL. COUSINEAUSAINT-HUBERT, QC450 463-1900Les funérailles auront lieu le mercredi 4 novembre 2020 dès 11h à l'église de St-Hubert , 5310 ch. Chambly, St-Hubert, QC, suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Hubert.