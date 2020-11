HUNEAULT, Françoise



À St-Jean-sur-Richelieu, le 23 octobre 2020, à l'âge de 71 ans est décédée Mme Françoise Huneault de Chambly.Elle laisse dans le deuil, son frère Claude (Louise), ses soeurs Monique, Louise (Jacques), Madeleine (Daniel) et Denise (Serge), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :933, BOUL DE PÉRIGNYCHAMBLY, QC, J3L 5H5le vendredi 6 novembre 2020 de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu le samedi 7 novembre 2020 à 11h directement à l'église St-Joseph de Chambly, 164 Martel, Chambly, Qc, J3L 1V4. L'inhumation suivra au cimetière St-Vincent-de-Paul à Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.