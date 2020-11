JUDD, Carmen (Leclerc)



À Laval, le 22 octobre 2020 à l'âge de 96 ans est décédée Carmen Judd, comédienne, épouse de feu Jean-Paul Leclerc. Elle était la mère de feu François et la soeur de feu Lucile.Elle laisse dans le deuil sa fille Michèle (Jacques), son fils André, ses petits-enfants Manon (Raymond), Benoit et Paule (Stéphane), ainsi que ses arrière-petits-enfants Ariane et Maël. Elle laisse également son neveu et filleul Jean-Marc, sa nièce Danièle ainsi qu'autres parents et amis.En raison de la situation sanitaire actuelle, la cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation LEUCAN.