CHARBONNEAU, Aline



De Laval, le 7 octobre 2020, à l'âge de, est décédée Madame Aline Charbonneau, épouse de feu Yvan Joly en premières noces et en secondes noces de feu Marcel Bastien.Elle était la mère de Nicole (Claude Bazinet), Carmen (Guy Proulx), Agathe, Monique et Francine. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 8 novembre 2020 dès 14h et une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.Les mesures de la santé publique seront à respecter, dont le port du couvre-visage et la distanciation physique.