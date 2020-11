TURCOTTE, Marie-Paule

(née Barbe)



À Sainte-Thérèse, le 28 octobre 2020, à l'âge de 90 ans est décédée Mme Marie-Paule Barbe, épouse de feu M. Paul-Émile Turcotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Colette), feu Guy (Lise), Denis (Denise), Robert, Christian et Sylvain (Stéphanie), ses 8 petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Georgette, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934le jeudi 5 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 6 novembre dès 9h. Les funérailles auront lieu ce même vendredi à 11h en l'église Sainte-Thérèse d'Avila suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.