DAIGNEAULT, Dr Réjean



"Le 1er juin 2020 à l'âge de 78 ans, tu nous as quittés.Même depuis tous ces jours il m'est très difficile de croire que nous ne te reverrons plus. Ton rire, ta joie de vivre, ton engagement professionnel passionné, tes intérêts multiples: enseignements, recherche, arts, musique et jardinage ont ensoleillé nos vies.Tu as laissé une marque importante sur nous, mais tu laisses plusieurs en grande tristesse: moi-même, ta conjointe Réjeanne Frigon, ma fille Malou Lacasse (Georges Ziadé et leurs enfants: Raphaël, Adams et Jacalia), tes enfants : Jean-François, Chantal (Milan Vuletic et leurs enfants: Doushan, Émil et Mila-Rose), Michel, leur mère, Lucille Maheu, ainsi que ton frère Normand, ta soeur Yolande, tes neveux, nièces, parents, amis et collègues. "Je tiens à remercier la grande famille Nadon de la Résidence Le Riviera ainsi que le Dr Jacques Scherer et tout le personnel surtout du deuxième étage qui ont assuré des soins de grande qualité tout au long de son long combat.En raison des circonstances actuelles, un dernier hommage d'amour et de reconnaissance à cet être exceptionnel sera célébré à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par dons à la recherche sur la maladie de Parkinson et/ou à la Résidence Le Riviera.