MAHEU, Robert



Au CHSLD Argyle à St-Lambert, le 22 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé subitement Robert Maheu. Né le 27 décembre 1938, il était le fils de feu Lucien Maheu et de feu Madeleine Gagnon.Il laisse dans le deuil ses trois filles Diane (Christian Carnois), Chantal et Louise (René-Martin Abel); ses six petits-enfants Vanessa, Jasmyne, Catherine, Nicolas, Victor et Jaymee; ses frères Marcel, Michel (Micheline Dulude) et feu Réjean; plusieurs nièces et neveux ainsi que de nombreux autres parents et amis.Au long de sa vie, Robert fut un passionné avec une joie de vivre contagieuse. Il était un fervent amateur de bingo, jeux de cartes, de billard et du casino. Il ressentait un immense amour, une fierté et une admiration pour ses filles et ses petits-enfants. La famille avait une grande importance pour lui.La famille accueillera parents et amis le dimanche 8 novembre de 14h à 16h à laUne cérémonie privée sera tenue en la chapelle de la coopérative à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer.https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr/