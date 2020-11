PETITCLERC, Mario



Sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille mais plutôt un chemin pavé d'embûches qu'il réussissait toujours à surmonter malgré son handicap. Sa soif de vivre lui commandait de continuer le combat avec courage. Malheureusement, il s'est avoué vaincu le dimanche 25 octobre 2020 à l'âge de 51 ans. Il était le fils de feu Luc Petitclerc et de Lorraine Dion.Outre sa mère, il laisse dans le deuil son beau-père Raymond Croteau, son frère aîné Guy (Monique Varin), son neveu Daniel et sa nièce Éliane Petitclerc (Pierre-Marc Dionne), de même que de très nombreux oncles et tantes, cousins et cousines.Des remerciements très sincères sont adressés au personnel du Centre d'Accueil Montarville, unité Eugénie-Dulude II, endroit où a résidé Mario durant 19 ans. Il a reçu des soins exceptionnels prodigués par du personnel dévoué, empathique et combien professionnel. Un gros MERCI à vous les Anges !Vos dons à l'Association Pulmonaire du Québec seront appréciés.En raison de la pandémie, le service religieux sera célébré à une date ultérieure en l'église de Saint-Bruno, rue Montarville, puis inhumation des cendres au Repos Saint-François-d'Assise.