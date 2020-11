HUBERT, Yvon A.



À Laval, le 24 octobre 2020, à l’âge de 83 ans, est décédé Yvon A. Hubert, époux de feu Mme Yolande Frenette.Il laisse dans le deuil ses filles Diane et Chantal (Michel), ses petits-enfants Jean-Sébastien (Jennyfer), Isabelle (Jonathan) et Marc-André (Cynthia), ses arrière-petits-enfants Esvan et Jacky, son frère Jean, sa soeur Ninon, son amie de coeur Annette, ainsi que plusieurs parents et amis.Étant donné la situation actuelle, une cérémonie aura lieu en toute intimité le vendredi 13 novembre 2020. Un dernier hommage lui sera rendu avec parents et amis lorsque le contexte y sera propice.Un merci très spécial à toutes les équipes du CHSLD Fernand Larocque et tout particulièrement au personnel du 3e étage.En sa mémoire des dons à la Société Parkinson seraient appréciés.