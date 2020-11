GODIN, Jacques

C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès du comédien Jacques Godin. Il a succombé à une défaillance cardiaque, le lundi 26 octobre à l'âge de 90 ans, à l'Hôpital de Verdun.Il laisse dans le deuil sa conjointe des 30 dernières années, Brigitte Bougie, sa fille Pascale (Yvan Girard), sa petite-fille, Esther Girard-Godin (Xavier P-Laberge) et son arrière-petite-fille, la belle Jeanne, sa soeur, Marie-Paule, ses nièces, Martine et Violaine (Albert Dufour), ses beaux-parents, Nicole Blais-Bougie et André Bougie, ses beaux-frères et belles-soeurs: Sylvain (Ginette Cousineau), Bruno (Sylvie Julien), Sébastien (Marie-Hélène Gravel) ainsi que leurs enfants (et conjoints-es), Véronique, Clémence, Laurence, Victoria, Philippe, Juliette, Mathilde, Vincent et la petite Pénélope.Nous tenons à remercier très sincèrement la Dre Anne-Marie Bazin, le Dr Stéphane Proulx, le Dr Michel Hébert, le personnel soignant de l'Hôpital de Verdun et tous ceux et celles qui les assistent dans leur mission. Ces femmes et ces hommes sont nombreux, ce sont des professionnels, dévoués et si précieux.crédit photo: Monic RichardSi vous souhaitez faire un don à la mémoire de Jacques, vous pouvez faire un don à la SPCA-Montérégie, 178 chemin du Vide, Ste-Angèle-de-Monnoir, J0L 1P0 ou à tout autre organisme voué au bien-être des humains ou de l'environnement.En raison de la pandémie, les funérailles auront lieu dans l'intimité,le samedi 7 novembre à la Résidence Curé-Poirier,située au 635, boulevard Curé-Poirier Ouest, Longueuil.