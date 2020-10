MEUNIER, Pierrette



De Rougemont, le 25 octobre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Pierrette Meunier, épouse de feu Bruno de Repentigny et son partenaire de vie Pierre Raymond.Elle laisse aussi dans le deuil ses enfants, Linda (Daniel Dion) et Patrick (Nancy Sansoucy), ses petits-enfants Alexandra et Aiden, sa soeur Louise, ses frères Jean-Roch et Pierre, ses neveux et ses nièces, parents, amis et la grande famille du milieu incendie.La famille recevra vos témoignages de sympathie le samedi 7 novembre 2020 de 10h à 13h en l'église de Rougemont. En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité.En guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à l'APAM (Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie).financement@apam.net