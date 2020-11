LE CORRE, Claude, B.C.L., CRIA (

À Laval, le 27 octobre 2020, à l'âge de 74 ans est décédé Claude Le Corre.Il laisse dans le deuil son fils Mathieu et sa belle-fille Amaranta, sa petite-fille Alicia, sa fille par alliance Olivia, son frère Yves et sa belle-sœur Nicole, sa belle-mère Odette, de nombreux neveux, nièces, collègues et amis.Né le 28 mai 1946 à Montréal, il était le fils de feu Michel Le Corre et de feu Jacqueline Ménard.Il a fait des études au Collège Ste-Croix puis, en 1969, il a obtenu un baccalauréat en droit civil à l'Université McGill.Admis au Barreau du Québec en 1970, il a été associé auprès de grands cabinets d'avocats de Montréal avant de fonder, en 1991, son propre cabinet spécialisé en relations du travail et de l'emploi, Les Avocats Le Corre et Associés. Grâce à son esprit entrepreneurial et visionnaire, son cabinet a aujourd'hui une réputation de chef de file dans un milieu extrêmement compétitif.Habile plaideur et grand négociateur, il était également un auteur reconnu. Fondateur du bulletin mensuel Gestion Plus - Info -Employeur, pédagogue et bon vulgarisateur, il a su développer des outils pour partager son expérience auprès des employeurs qui lui étaient si chers, outils devenus des références dans les universités, pour ses pairs et devant les tribunaux. Passionné par sa profession, il fut le porte-parole du Conseil du Patronat du Québec lors de diverses commissions parlementaires relatives à l'encadrement des conventions collectives. Il aura marqué le domaine des relations du travail et de l'emploi au Québec en s'avérant un pilier et une grande source d'inspiration.Homme érudit, grand maître des mots fléchées, et fan inconditionnel de Frédéric Dard, les gens qui l'ont côtoyé se souviendront de lui comme une personne juste, humble, généreuse, intègre et conciliante. Ils se souviendront également de son amour de la vie, de son esprit et de son verbe vifs, parfois incisifs, de son humour inventif, coloré et mordant, et du plaisir qu'ils ont eu à l'écouter raconter son travail et sa vie.Marin dans l'âme, il a passé une grande partie des dernières années de sa vie au bord de la mer à Ixtapa-Zihuatanejo au Mexique, petit coin du monde dont il est follement tombé amoureux. Ses amis auraient tous voulu lire la biographie qu'il rêvait d'écrire " Le Cri du cheval muet " devenue, sous l'influence du Mexique, " Le Cri de l'iguane ".La famille recevra les condoléances le dimanche 8 novembre 2020 de 14h à 17h au complexeVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à UNICEF Mexico (www.unicef.org.mx).