Leblanc, Léo



À Huntingdon, le samedi 24 octobre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé Léo Leblanc, fils de Fleurette Robidoux et feu Lucien Leblanc.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Ginette Isabelle. Outre sa mère et son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (Réjean), Chantal (Jon) et Jean-Denis (Annabelle), ses petits-enfants Camille, Maxim, Alexandra, Tyler (Annabelle), Logan et Connor, ses frères et soeurs Gilles (Monique), Denise (Ginette) et Jean-Guy (Tammy), ses neveux et nièces, parents et amis. Prédécédé de son frère Denis et de sa soeur Gisèle.Pilier du mythique restaurant Leblanc Patates, Léo était un entrepreneur renommé à Huntingdon. Reconnu pour sa grande sociabilité, tous se souviendront de son accueil chaleureux et de son sourire engageant. À tous ses clients; à tous ses fidèles employés avec qui il a aimé travailler au fil des années; à tous ses nombreux amis qui auront partagé différents moments de sa vie, au baseball, au hockey ou au bowling; à ceux qui, comme lui, auront passionnément aimé la chasse, la pêche et les soirées bien arrosées; et à tous ceux qui ont réinventé le monde en sa compagnie autour d'une bonne tasse de café, sachez qu'il nous a quittés avec votre souvenir bien ancré dans sa mémoire. Vous avez tous fait partie de son grand plaisir de la vie.Un merci tout spécial à Janick, son infirmière ainsi que le Dr Jean-Pierre Hébert qui l'ont accompagné durant de nombreuses années, et à tous les intervenants(es) en soins de santé du CHSLD de Huntingdon pour les soins exceptionnels.La famille accueillera parents et amis, le samedi 7 novembre, de midi à 13h45, au salon funéraire170, RUE CHÂTEAUGUAY, HUNTINGDONSuite à l'annonce de la Santé publique, le port du masque est obligatoire dans nos succursales, tout en respectant la distanciation sociale et les mesures de prévention.En raison des circonstances, les funérailles se tiendront dans l'intimité de la famille en l'église Saint-Joseph de Huntingdon. lnhumation au cimetière Saint-Joseph de Huntingdon.Des dons en sa mémoire peuvent être faits au CHCH de Huntingdon ou à la Fondation Betty Riel.