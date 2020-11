LEVERT, Yvon



De Saint-Michel, le 26 octobre 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Yvon Levert, fils de feu monsieur George Levert et de feu madame Berthe Boulerice, époux de madame Danielle Guérin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Cynthia (Claude), Patrice (Karine) et Annie, ses petits-enfants Raphaël, Samuel, Alexandre, ses soeurs, frère, sa belle-mère Alda Sainte-Marie (feu Roger Guérin), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Compte tenu des circonstances actuelles, ses funérailles seront célébrées de façon intime, en privé, le samedi 7 novembre 2020 en l'église de St-Michel. Merci d'être en pensée avec nous.