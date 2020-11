COURTOIS, Gisèle



À Terrebonne, le 16 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Gisèle Courtois, épouse en premières noces de feu M. André Forest et en secondes noces de feu M. Claude Forget.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Robert), Gilles (Claudine) et Francine (Daniel), ses petits-enfants Éric (Sophie), Francis, ses arrière-petits-enfants Justin, Loïc, Édouard et Léa, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 novembre 2020 de 13h à 15h à la :939, RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Une réunion de prières ce même jour à 15h au salon.