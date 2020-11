LECLERC, l'abbé André



À l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil le 25 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur l'abbé André Leclerc, prêtre du diocèse de Saint-Hyacinthe.Né à Sorel le 18 février 1932, il était le fils de Isaïe Leclerc et de Yvonne Goulet. Ordonné prêtre le 26 mai 1956, il a été auxiliaire au Séminaire de Saint-Hyacinthe, vicaire à Saint-Joseph de Granby et au Christ-Roi de Saint-Hyacinthe, animateur de pastorale scolaire à Saint-Hyacinthe et aumônier à l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe. L'abbé Leclerc a été très impliqué dans les oeuvres sociales et caritatives au sein du Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe dont le comptoir familial est devenu " Les Trouvailles de l'Abbé Leclerc ". Le 30 mai 2019, il recevait un prix d'excellence de la Ville de Saint-Hyacinthe pour son engagement au sein de la communauté maskoutaine, spécialement auprès des plus démunis.Il laisse dans le deuil un frère Gaston (Jeannine Champagne) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Il était le frère de feu Réjean (feu Monique Verville).En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, la célébration des funérailles est reportée.5325, BOUL. LAURIER OUESTSAINT-HYACINTHE, J2S 3V6www.rfmaska.coop