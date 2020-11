BEAUCHAMP, Lise



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Lise Beauchamp, survenu le 27 octobre 2020, à l'âge de 84 ans et 10 mois à Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.Elle laisse dans le deuil sa proche cousine Bonnie Beausoleil-Lalonde (Denis) d'Ottawa avec qui Lise célébrait toujours Noël en famille. Elle laisse aussi dans le deuil son grand ami Jean-Paul Lamond, qui était avec elle lors de son décès et lui promulguait de nombreux services depuis plusieurs années; également ses cousines et cousins et plusieurs amies et amis.Une cérémonie privée à la mémoire de Lise aura lieu en toute intimité, en raison de la situation pandémique.Vos pensées peuvent être transmises directement sur le site Alfred Dallaire Memoria