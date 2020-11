DESCHAMPS, Hubert



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Hubert Deschamps, époux de Mme Suzanne Beauchamp Deschamps, survenu à Montréal le 25 octobre 2020.Outre sa tendre épouse, il laisse dans le deuil ses filles adorées Isabelle (Mathieu) et Sophie, ainsi que ses quatre petits-enfants complices Eugénie, Mathilde, Félix et Édouard.Fondateur de Deschamps Automobiles, il laisse dans le deuil son neveu et partenaire d’affaires Éric Deschamps (Kim).Il laisse aussi son beau-frère Pierre Beauchamp (Rollande), sa belle-soeur Francine Beauchamp (Pierre-André), son beau-frère Paul Beauchamp (Ginette), ainsi que plusieurs neveux et nièces, de même que de nombreux proches, amis et confrères de travail.Étant donné les circonstances actuelles, la rencontre en salon aura lieu en toute intimité sous invitation privée au complexe funéraireSi vous désirez verser un don en son honneur, veuillez le faire à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill ou à l’Oratoire Saint-Joseph.