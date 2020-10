BÉDARD, Liliane



À Montréal, le samedi 24 octobre 2020 est décédée, à l'âge de 91 ans, Liliane Bédard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves, Serge (Lucie) et Ginette, ses petits-enfants Christelle (Bernard-Alexandre), Alexandre (Noémie) et Olivier, ses arrière-petits-enfants Philippe et Lilia, ses frères et sa soeur : Lucien (Claudette), Thérèse et Marcel (Louise), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 8 novembre 2020 à compter de 14h, suivi des funérailles en privé à 16h.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le port du masque ou couvre-visage est obligatoire.