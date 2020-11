GIGLIOTTI, Pietro "Peter"



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre frère Peter, survenu le 24 octobre 2020.Il laisse dans le deuil ses soeurs : Franca, Maria, Lena (Paul), Angie et ses quatre neveux, autres parents et amis.Très connu dans le monde des arts martiaux et du kickboxing, ce grand passionné a gagné beaucoup de médailles et de trophées.Il avait un énorme sens de l'humour et beaucoup d'ami(e)s qui se souviendront de lui.Les funérailles auront lieu en privé.