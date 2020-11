BEAUCHESNE PLANTE, Lise



Autrefois résidente de Saint-Anicet, le mardi 27 octobre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Lise Plante Beauchesne, épouse de feu Roger Beauchesne.Elle laisse dans le deuil sa fille France et son fils Stéphane (Vanessa Mesot), sa petite-fille Karine et son arrière petit-fils Kayota, les enfants de Vanessa: Lucas, Alexis et Éli, ses frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis, le vendredi 13 novembre 2020 de 19h à 21h et le samedi 14 novembre de 13h à 15h au salon funéraire1580 ROUTE 132SAINT-ANICET450-264-5331Suite à l'annonce de la Santé publique le port du masque est obligatoire dans nos succursales, tout en respectant la distanciation sociale et les mesures de préventions.En raison des circonstances les funérailles auront lieu dans l'intimité de la famille. Inhumation au cimetière de Saint-Anicet.