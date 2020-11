BOIVIN, Natacha



À Québec, le 17 octobre 2020, à l'âge de 43 ans, est décédée Mme Natacha Boivin, fille de Mme Gaëtane Tremblay et de M. Jacques Boivin (Gita Gagnon). Elle demeurait à Québec.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son ami cher Stéphane Bordeaux; son frère Frédéric ; ses demi-frères et soeurs : Éric, Mario et Nathalie; sa nièce Anne-Emilie et son neveu Charles-Éric ainsi que ses nombreux amis qu'elle aimait et dont elle a fait sa famille de coeur.Elle est partie rejoindre ses deux amours, Henri et Marguerite.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de protection des animaux ou au Centre de prévention du suicide de Québec, 1310, 1re Avenue, Québec, QC, G1L 3L1, Tél.: 418 683-0933, accueil@cpsquebec.ca Site web : www.cpsquebec.caPour renseignements :DES DEUX RIVESTél.: 418 688-2411 ou 1 888 688-2411Téléc.: 418 688-2414Pour l'envoi de messages de sympathie:www.coopfuneraire2rives.com