TOUGAS HENDERSON

Colette



De Très-St-Sacrement, Howick, le 17 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Colette Tougas, épouse de M. Gilles Henderson.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Michel) et François (Louise) ainsi que son petit-fils Noah (Jamie).Elle laisse également ses frères et soeurs: Jean-Guy (Reynelde), Diane (Julien), Gilles (Lise) et Michel (Michèle), sa soeur feu Suzanne (Claude), sa filleule Julie (Martin) et sa belle-soeur Huguette Bernard; ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Marie (Lucille), Rita, Gaétan (Diane), Dolorès, Lucienne, Lucien (Françoise) et Lucette, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 8 novembre 2020 de 13h à 14h au:STÉPHANE GENDRON110, RUE ST-LAURENT(angle Richardson) BEAUHARNOIS450-225-2200Une liturgie de la Parole se tiendra le même jour à 14h en la chapelle du salon.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer du Suroît.