EMARD, Rita (née Gauthier)



À Sherbrooke, le 21 octobre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Rita Gauthier, épouse de monsieur Sarto Jr Emard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (feu), Petite Lyne (feu), Jocelyn, Jacques et Lyne ainsi que leurs conjointes et conjoint, ses petits-enfants Marie-Claude, Louis-Philip, Marc-Olivier, Sébastien, Joëlle, Audrey-Anne, Rose-Marie et Jeremy et ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.Tout en respectant ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de funérailles.