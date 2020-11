LALONDE, Aurore (Bourdeau)



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès d'Aurore Lalonde (Bourdeau) le 23 octobre 2020, à l'âge deElle laisse dans le deuil ses enfants: Pierrette (Claude Dagenais) et Michèle (Claude Gamache), ses petits-enfants: Mylène et Éric, ses arrière-petits-enfants: Mathieu, Victoria, Nicolas et Zachary, sa soeur Thérèse ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles liées à la pandémie, les funérailles seront célébrées en toute intimité. Merci de votre compréhension.Une célébration de vie pour commémorer tous les bons moments passés en sa compagnie sera organisée à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré ou à un organisme de votre choix.