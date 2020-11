DESROSIERS-DORAY Cécilienne

DESROSIERS-DORAY

À Montréal, le 5 avril 2020, est décédée à l'âge de 101 ans, Mme Cécilienne Desrosiers épouse de feu Émile Doray.Elle laisse dans le deuil ses filles Francine (Pierre Tanguay), Diane, sa petite-fille Janick Lessard et son arrière-petit-fils Félix Cousineau. Elle laisse également dans le deuil son beau-fils Raymond Doray (Mariette), sa belle-soeur Murielle Desrosiers ainsi que plusieurs neveux et nièces au Québec, en Alberta, en Californie et dans le Maine.Cécilienne était la soeur de feus : Claire-Marie, Lucille, Jeannette, Sylvio, Yvette, Albert, Janine, Julien, Yolande et Pierrette.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel de l'aile trois est du CHSLD Pierre-Joseph-Triest pour leurs bons soins et leur dévouement au cours des neuf dernières années.Une messe sera célébrée à l'église Saint-Enfant-Jésus de Pointe-aux-Trembles le samedi 7 novembre à 11 heures. L'inhumation aura lieu à midi au cimetière de la paroisse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.