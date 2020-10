DESILETS (née Alain), Jeannine



Le 20 octobre 2020, après avoir ensoleillé nos vies, notre mère Jeannine Alain Desilets, entourée des siens, s'en est allée rejoindre son amoureux Antoine notre père et Marc notre frère.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Louise), Denis (Linda), Guy (Danièle), Luc (Guylène), feu Marc et Diane (André), ses treize petits-enfants: Geneviève, Sylvain, Yan, Simon, Shanou, Ariane, Félix, Antoine, Sarah, Valérie, Stéphanie, Philippe, Isabelle, leurs conjoints(es) respectifs(ves), ses six arrière-petits-enfants: Charles-Antoine, Florence, Jade, Milan, Éliam, Maxence ainsi que de précieux amis et membres de la famille.D'un amour inconditionnel pour les siens, elle a toujours été synonyme de joie de vivre, dévouement, curiosité, écoute, compréhension, sagesse, affection et tendresse.Sa voix réconfortante et son sourire communicatif nous accompagneront toute notre vie.Étant donné la pandémie, la cérémonie de notre mère se limitera à la famille immédiate et se déroulera dans l'intimité, le dimanche 15 novembre de 12h30 à 17h.La famille accueillera sur invitation seulement. Pour les détails ou nous écrire un mot, se référer au site Web de Memoria. Nous vous lirons tous avec grand intérêt.Le port du masque sera exigé et un maximum de 25 personnes à la fois seront admises dans la salle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In memoriam à la Fondation Gracia de l'hôpital Notre-Dame de la Merci.