LALANCETTE, Louise

(née Perrault)



À Longueuil, le 21 octobre 2020, à l'âge de 68 ans, nous a quittés subitement Louise Perrault, épouse de feu François Lalancette.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jonathan (Carolyne) et Julie (Farès), ses petites-filles Victoria et Sarah, ses soeurs Michèle (Pierre) et Suzanne (Raphaël), ses frères Daniel (Caroline) et Martin (Claudine), sa belle-soeur Sylvie (Michel), ses filleuls Valérie et Nicholas, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Elle était la fille de feu Mariette Châon et de feu Yves Perrault.La famille recevra les condoléances le samedi 7 novembre 2020 de 13h à 16h au complexe funéraire :Une célébration commémorative suivra à la chapelle du complexe funéraire.