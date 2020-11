ROBILLARD, Michel



Nous, Marie-France Mauger, son épouse, et Laurence Robillard, sa fille unique, avons l'immense chagrin de vous faire part du décès de notre Michel.Suite à un grave incident vasculaire-cérébrale, et après plusieurs semaines de courage, il s'est éteint en toute quiétude le 24 octobre 2020 au CHUM à l'âge de 54 ans.Nous tenons à remercier les équipes du CHUM pour leur support et les bons soins qu'ils ont prodigués à Michel, jusqu'à la fin de sa vie.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM serait apprécié en la mémoire de Michel Robillard.La famille recevra les condoléances le samedi 7 novembre 2020 de 11h à 17h et de 18h à 21h au complexe funéraire :